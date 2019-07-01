Bahçeşehir'de cinayet ve intihar

Bahçeşehir'de cinayet ve intihar

Bahçeşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti.

Bahçeşehir'de cinayet ve intihar

Bahçeşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti.
Sabah saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki villada tartıştığı eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldüren Turgay Cantaş, olayın ardından intihar etti.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et