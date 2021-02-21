Bağlar Belediyesinden denetim ve temizlik çalışmaları
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Bağlar Belediyesinden denetim ve temizlik çalışmaları

21.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:58
Bağlar Belediyesinden denetim ve temizlik çalışmaları

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, temizlik ve çevre denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, temizlik ve çevre denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve semt pazarlarını ziyaretinde vatandaşların taleplerini dinliyor.

Kuruçeşme mevkisinde bulunan arızalı çeşmenin vatandaşların talebi üzerine onarımı talimatını veren Beyoğlu, semt pazarlarında da vatandaşların talep ve sorunlarına yönelik çalışmaları inceledi.

Çöp konteynerleri onarımdan geçirildi

İlçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde çöp toplamak için kullanılan konteynerlerin bakım ve onarımları da belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Ayrıca, ihtiyaç olan yerleşim yerlerine de yeni konteynerler bırakıldı.

Beyoğlu, 140 yerleşim yerinin tamamında temizlik ve hijyene yönelik çalışmaların aksamaması için ekiplerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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