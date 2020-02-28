Bağımsız Milletvekili Yılmaz: "Türkiye'ye silah sıkanlar, bu milletin cevabıyla da karşılaşacaktır"

28.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:24

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye'ye silah sıkanlar, kurşun atanlar, Türk askerini imha etmeye çalışanlar, belli bir süre sonra bu milletin cevabıyla da karşılaşacaktır." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sözlerine, "Ciğerimiz yanmış durumda" diyerek başladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yılmaz, saldırıyı "kalleşçe" olarak tanımladı.

"Rusya'nın çirkin yüzünü biliyorduk. Rusya'nın bu alçak davranışını, Esed'in şerefsizce ve haince yaklaşımını en şiddetli şekilde kınıyorum." ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin yalnız kaldığını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerektiğini belirterek, Rusya ile güvenin kökten sarsıldığını dile getirdi.

Soçi ve Astana mutabakatlarının bir kıymetinin kalmadığını, ABD ve AB'nin açıklamalarının samimiyetsiz olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu bizim ordumuz, devlet bizim devletimiz ve sonuna kadar arkasındayız. Türkiye'nin, Rusya'nın ilave sevkiyatını engellemek için Montrö'nün 21. Maddesi uyarınca, yakın savaş tehdidi riskini gerekçe göstererek boğazları kapatması lazım Rus savaş gemilerine. Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına tamamen kapatması lazım. Rusya ileri giderse Kıyıköy'deki vanayı da kapatması lazım. Rusya'nın bir taraftan Türkiye'nin avantajlarından yararlanırken bir taraftan Türk ordusunu vurması alçakça bir davranıştır ve bunun altında da kimsenin kalmayacağını net bir şekilde bilmesi lazım."

Gerekirse Rusya'daki Türk vatandaşlarının da tahliye edilebileceğine dikkati çeken Yılmaz, NATO toplantısından da bir şey çıkmayacağını savundu.

"Esed alçak bir diktatördür"

Beşşar Esed'in kendi halkını bir arada tutmayı başaramamış alçak bir diktatör olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'ye silah sıkanlar, kurşun atanlar, Türk askerini imha etmeye çalışanlar belli bir süre sonra bu milletin cevabıyla da karşılaşacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, arazide de tarihi bir karşılık verilmesi gerektiğini belirterek, İdlib'deki mevcut alanda, Afrin bölgesinde, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatı alanında acilen dört geçici yönetim oluşturulabileceğini söyledi. Hemen ardından yapılacak seçimle oluşacak meclislerin birleşme kararı alıp tek idareye dönüşmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Türkiye'nin burada ağır bedel ödediğini unutmayalım. Burası artık Türk askerinin şehit olduğu vatan toprağıdır. Eğer Suriye'de görüşmeler olursa burası tek yapı olarak masaya oturacaktır. Olmayacaksa da bu yapı yeni bir statüyle yoluna devam edecektir. Unutmayalım, tarih de sınırlar da coğrafya da değişir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA