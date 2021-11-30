BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Haberler
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BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı sokağa düştü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı sokağa düştü. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kişi ile okul çıkışı eve dönen öğrenci ve aileleri şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Yapılan uyarıların ardından başlayan lodos, bir apartmanın çatısını uçurdu. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi ile yolda yürüyen öğrenciler ile aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri geldi. Sokakta polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturan diğer parçaları aldı. Yaşanan olayda 3 otomobilde hasar oluşurken korku dolu anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

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