Bafra İşkur'un Verdiği Destekle Hayalleri Gerçeğe Dönüştü

Samsun'un Bafra ilçesinde eski bir hükümlü, İŞKUR'un verdiği destekle hayallerini gerçekleştirdi.

İŞKUR'un verdiği destekle "Eski Hükümlü Kendi İşini kurma Projesi" kapsamında hayallerini gerçeğe dönüştüren Yalçın Kurt, "istiridye mantarı üretim, paketleme ve satışı" işine başladı.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ile Şef Kamil Koçak işyerini ziyaret ederek denetimlerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Ergenlik, "Bafra İŞKUR Müdürlüğü olarak İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle engellilerimize ve eski hükümlülerimize yönelik proje çalışmaları manasında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılından 2018 yılına kadar 47 civarında proje gönderdik eski hükümlülerden de 12 projemiz vardı. 14 projemiz komisyon tarafından kabul edildi. Ayrıca 2 engelli projemizde kabul edildi. Bu konularda projesi onaylanıp ta kendi işini kuran Yalçın kardeşimizi de ziyaret ettik. İş yerini gördük denetimini yaptık. Yapılan çalışmalarda örnek olacak bir çalışma gördük" şeklinde konuştu.

Eski hükümlü Yalçın Kurt ise, "Hükümlü olduğum dönemlerde çeşitli alanlarda açılan kurslara katılmıştım. Tahliyeden sonra hayatıma devam edebilmek için bir şeyler yapmak istedim. Bu işe internetten araştırarak girdim. Bir iş yapmak istiyordum. Bu iş karşıma çıktı. Araştırdım, bu işi yapabileceğime karar verdim. Devlet kurumlarına başvurdum. İlk başta kaymakamlığımıza, sosyal yardımlaşmaya başvurdum, destek verdiler. Böylece istiridye mantar üretimine başladık. İlk başta istiridye mantarını samandan, talaştan üretmeye başladık. Zaman zaman sıkıntılar yaşadım ama bunları aştım. Üretimimize devam ettik. Şu anda güzel bir şekilde güzel Baframıza bu mantarı üretip veriyoruz. Üç tane çadırımız oldu. Birinde istiridye mantarı, birinde de kültür mantarı yapalım dedik. Baframızın buna da ihtiyacı vardı. Şu anda işimize devam ediyoruz. Ben bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem önce işe aşık olmaları lazım, işini sevmeleri lazım. Tabii zaman zaman sıkıntılar olabilir. Bunları mücadele ile aşmak lazım. Mutlaka ileride bu iş rayına oturur. Bir anda bazı şeyler olmuyor, zamanla oluyor. Benim bir hayalim vardı, sağ olsun İŞKUR müdürümüz projemi beğenip kabul ettiler. Biz de onları mahcup etmedik, mantarımızı ürettik" ifadelerini kullandı. - SAMSUN