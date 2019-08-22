Bafra'da KKYDP 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı

22.08.2019 12:19

Samsun'un Bafra İlçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Destekleme Programları (KKYDP) kapsamında 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.



Samsun Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi İl Proje Yürütme Biriminden Fatma Kuğu, Bahadır Sağnak ve Gökay Özbucak tarafından 13. Etap tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi kapsamında çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, tarımsal işletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak balıkçı barınaklarının modernizasyonu, mekanizasyon sistemleri, silaj ve balya makine başvuruları, arıcılık ve yaylacı yetiştiriciler için ekipmanlar, bitkisel üretime yönelik alt yapı yatırımları, çiftlikte üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar, hayvansal üretim ve hayvancılık tesisi yönelik yatırımlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin işletmesine yönelik yatırımlar hakkında slayt eşliğinde sunum yapıldı. Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin lira, üst limitinde 500 bin lirayı geçmemek şartıyla proje tutarının yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.



Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA