Badmintonda sıra olimpiyat madalyasında

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, badmintonda altyapının çok iyi olduğunu belirterek, "Geleceğimiz çok parlak. Gerek olimpiyatlarda, gerek alt yaş gruplarında çok fazla milli sporcu potansiyelimiz var." dedi.

Özmekik, AA muhabirine olimpiyatlar, altyapı, sosyal sorumluk projeleri ve seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son 3 olimpiyatta badminton branşında temsil edildiğini hatırlatan Özmekik, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyayı hedefleyeceklerinin altını çizdi.

Özmekik, Neslihan Yiğit'in 2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştirdiğine işaret ederek, "2016 Rio Olimpiyatları'nda Özge Bayrak ile kota aldık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine Neslihan Yiğit mücadele etti. Grubunda Mısırlı sporcuyu yendi. Daha sonra grubunda birinci seribaşı olan Çinli rakibine yenildiği için gruptan bir sporcunun çıkmasıyla ilk 16'ya giremedi. Zaten Neslihan'ın yenildiği Çinli sporcu da olimpiyat şampiyonu oldu." diye konuştu.

Tek kadınlarda Neslihan'ın dışında Aliye Demirbağ'ın da kota aldığını ancak kota sistemi gereği bu kategoride tek sporcuyla Tokyo'da yer aldıklarını söyleyen Özmekik, Özge Bayrak ve Büşra Ünlü'nün de kota alabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Murat Özmekik, "İnşallah bundan sonraki süreçte daha genç sporcuları da kadro içine alarak rekabeti artıracağız. Artık 2024 Paris Olimpiyatları'nda derece alabilen, daha fazla madalya mücadelesi verecek sporcular yetiştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk badmintonunun altyapısından övgüyle bahseden Özmekik, şöyle devam etti:

"Badminton Federasyonunun şu an en güçlü yönlerinden biri altyapının gelişmiş olması. Birçok branşta devşirme sporcularla ülkemiz olimpiyatlarda, uluslararası alanda temsil edilirken biz 2012'de Çinli iki sporcu getirmiştik, bir sene denedik sonra geri gönderdik ve altyapıya yönelik çalışmalar yaptık. Neslihan da altyapıdan gelen bir sporcuydu ve Türkiye Badminton Federasyonunun stratejik bir olimpiyat kota müsabakası planlaması sonucu 18 yaşında Londra 2012'ye kota aldı. En son yapılan 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda takımlarda yıllarca Avrupa şampiyonu olmuş Danimarka ile çeyrek finalde karşılaştık. 2-1 öndeyken 4. maçta çift kadınlarda setler 1-1 durumdayken üçüncü sette, 11-7'den maçı verdik, 3-2 yenildik."

"Avrupa'nın zirvesindesiniz"

Özmekik, badmintonda Asya ülkelerinin iyi olduğuna dikkati çekerek, "Tokyo Olimpiyatları'nda 15 madalyanın 6'sını Çin, 2'sini Çin Taipeisi, geri kalan 6 madalyayı diğer Asya ülkeleri kazandı. Bir madalyayı Avrupa'dan Danimarka aldı." dedi.

Alt yaş gruplarında elde edilen başarılı sonuçların altını çizen Özmekik, şunları söyledi:

"Geçen yıllarda Danimarka ile oynadığımızı maçlarda şampiyonluğu kaçırmışız. Onun dışında hep ilk 3-2'deyiz. Ferdilerde üçüncülük aldık. Yani Türk badmintonunun şu anda en güçlü tarafı 15 yaş altı, 17 yaş altında Avrupa şampiyonuyuz, 19 yaş altında Avrupa şampiyonluklarımız var. 2014'te büyüklerde Özge Bayrak Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Bu sene yine büyüklerde Neslihan ile Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Yani Avrupa'da şu anda zirvedeyiz. 30 yıllık mazisi olan branşta Türkiye'de, dünyada fevkalade bir gelişme var. Tanınması, yaygınlaşması daha yeni bir branş gibi görünen badmintonda Avrupa'nın zirvesindesiniz. Bunlar çok dikkat çekiyor, dünya, Avrupa ülkeleri tarafından çok fazla konuşuluyor, biliniyor."

Özmekik, komşu ülkelerdeki Avrupa şampiyonaları ve uluslararası diğer turnuvalara federasyonun otobüsüyle milli kafilenin gittiğini belirterek, "44-45 kişi gidiyoruz ve orada da altyapıda en fazla madalya alan ülke olarak geri dönüyoruz. Geleceğimiz çok parlak. Gerek olimpiyatlarda, gerek alt yaş gruplarında çok fazla milli sporcu potansiyelimiz var. Bunlar kolay değil, bir sporcunun olimpiyatlara gidebilmesi için 8 veya 12 yıl lazım. Neslihan'dan sonraki jenerasyonda da Avrupa derecesi alan, şampiyon olan bundan sonraki olimpiyatlara aday olabilecek çok iyi sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

"Projelerimizin en büyük özelliği süreklilik arz etmesi"

Çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özmekik, badmintonla çok sayıda insanın hayatına dokunmayı başardıklarını söyledi.

"Proje yapmak sorun değil ama projeleri istikrarlı bir şekilde devam ettirmek lazım." diyen Özmekik, şunları kaydetti.

"Badminton Federasyonunun projeleri 8-10 yıllık projeler. Mesela 10 yıl önce çocuk yurtları, sevgi evlerinde protokol yaptık ve proje şu an halen devam ediyor. Cezaevleri projemiz 10 yılı aşkındır devam ediyor ve her yıl Türkiye şampiyonasını yapmışız. Kur'an kursu kapsamında her yıl 100 camiye destek veriyoruz. Kreşlere, anaokullarına ürettiğimiz özel raketlerin dağıtımını yaptık. Mahallerimizde aynı şekilde badmintonu tanıtmaya, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Okul bahçelerinde badmintonun oynanabildiği ortamlar hazırlıyoruz. Onun dışında yine risk altındaki gruplara yönelik 'Taş Atma Tüy Top At Proje'miz devam ediyor. Polis antrenör projemiz vardı. Kurumlarla protokoller yaparak her alanda projeleri geliştirmeye devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuk sevgi evleri projemiz sonucunda normal müsabakalar, Türkiye şampiyonalarına gelmeye başlamış ve dereceler almış sporcular var. Projelerimizin en büyük özelliği devamlılığı olması, 3-5 aylık projeler olmaması, süreklilik arz etmesi. 100 binlerce raket dağıttık. Raketlerimiz hobi amaçlı oynanan raketler değil, maç raketleri ve çok kaliteli. "

"Türkiye'de maç raketi üretimine başlıyoruz"

Özmekik, yerli üretim konusunda çalışmalar yaptıklarını, Türkiye'de badminton malzemesi üretip diğer ülkelere de pazarlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni projelerinin detayıyla ilgili bilgi veren Özmekik, "Çin'de fabrikalarda ürettirdiğimiz 15-20 çeşit malzemeden özellikle badmintoncuların, antrenör ve kulüplerin ihtiyacı olan maç raketini Türkiye'de üretmek için çalışmaları son safhaya getirdik. İnşallah seçimden sonra bunu hayata geçireceğiz. Türkiye'de maç raketi üretimine başlıyoruz, ayrıca maç topu için de görüşmelerimizi yaptık. Kalıplarımız, taslak numuneler hazırlandı. Türkiye'de badminton ayakkabısı üretimi yok. Yerli üretim konusunda çalışmalar yaptık. İnşallah Badminton Federasyonu, bu üretimi Avrupa ve dünya ülkelerine de pazarlayabilen dünyada tek federasyon olma özelliğini taşıyacak." şeklinde konuştu.

Özmekik yeni dönemde devam etmek istiyor

Tokyo Olimpiyatları'nın tamamlanmasıyla federasyonlarda seçim sürecinin yaşanacağını hatırlatan Özmekik, "Yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna, "Biz 'aşk ile çalışan yorulmaz' inancıyla, 'bir insanın kazanımı bütün insanlığın kazanımı gibidir, insanların en hayırlısı onlara faydalı olandır' düsturuyla hareket ederek aday olacağız." yanıtını verdi.

Olimpiyatlarda artık kota almanın yanında başarıyı hedefleyeceklerinin altını tekrar çizen Özmekik, "Bu işin içinden gelen, 1991 yılında ilk antrenörlük kursunu bitiren ve şu anda 5. kademe teknik direktör olarak Avrupa Federasyonu Asbaşkanlığı yapmış, Dünya Badminton Federasyonu Yönetim Kuruluğu üyeliğinde en fazla oyu alan, Türkiye Badminton Federasyonu, Akdeniz Federasyonu Başkanı ve Balkan Badminton Federasyonu İkinci Başkanı olarak inşallah tekrar 5. dönemde federasyon başkanlığına adayım." diye konuştu.