Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti - Haberler
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Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Haberler | Güncel

Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti Modifiye tutkunu oto tamircisi genç, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini satın alarak baştan aşağı yeniledi Karaman'da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda...

KARAMAN (İHA) - Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti

Modifiye tutkunu oto tamircisi genç, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini satın alarak baştan aşağı yeniledi

KARAMAN - Karaman'da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobili baştan aşağıya yenileyip 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkmasını sağlarken, katıldığı son yarışta da 2'ncilik elde etti.

Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircisi olan Mehmet Aykan, modifiyeli araç tutkunu olduğunu iş yerinin duvarlarına astığı fotoğraflarla herkese gösteriyor. 1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili, 20 yıl sonra ilanda görünce hemen alan Mehmet Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı. Aykan, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor. Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.

"Motorunu modifiye ettiği 1991 model serçeyi 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkardı"

Mehmet Aykan, çocukluğundan beri modifiyeli araçlara çok meraklı olduğunu söyledi. Yarış tutkusunun hiçbir zaman bitmediğini söyleyen Aykan, "Elimizden geldiği kadar düzenlenen yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Şuan kullandığım otomobili babam 1991 yılında sıfır olarak aldı ve yaklaşıkta 11 yıl bindikten sonrada sattı. Benimde çocukluğum bu araçta geçti. 20 yıl aradan sonra arabayı satış ilanlarında gördüm ve hemen satın aldım. Arabayı yarışlara katmak için 2 arkadaşımla birlikte baştan aşağı yenileyerek 120 bin lira para harcadık. Gece gündüz demeden çok uğraştık. Çoğu parçası burada olmadığı için hepsini dışarıdan getirttik." dedi.

Yeni model araçlar gibi bununda bilgisayara bağlana bildiğini kaydeden Aykan, "Bu sayede aracın beynini kontrol edebiliyoruz. Yüksek hıza çıkabilmesi için nitrojen gazıyla yakıt takviyesi yapıyoruz. Antalya'da düzenlenen son yarışta 400 metreyi 13.5 saniyede tamamladık. Araç, 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Motoru tamamen modifiye edildi ve turbosu da var. Kısacası motoru tamamen çelikten yapılmadır. "diye konuştu.

"Karaman'da pist sıkıntımız var"

Trafiğe çıkamadığı için aracı yarışlara çekiciyle götürüp getirdiğini anlatan Aykan, "Karaman'da pist sıkıntımız var. Bir biz değiliz yarışlara katılmak isteyen birçok arkadaşımızın var. Bu zamana kadar diğer illerde yapılan yarışlara imkanlarımız doğrultusunda sadece biz katılabildik. Ama yarışlara katılmak isteyen çok arkadaşımız var. Karaman'da pist olmamasından dolayı yarışlara hazırlanabilmek için hafta boyunca ben 3 gün çekçiyle aracı Konya'ya götürüp orada hazırlanmak zorunda kaldım. Onun için Karaman'a pist yapılmasını istiyoruz" dedi.

Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti

Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti

Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti

Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup 120 bin TL harcayarak modifiye etti
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Son Dakika Haberleri
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