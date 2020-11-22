Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor

KAYSERİ'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.

KAYSERİ'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.

Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi, babası Doğan Çelebi'nin Erzurum'dan satın aldığı 1955 model otobüse gözü gibi bakıyor. Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.

'OTOBÜSÜ KORUYOR, KOLLUYORUZ'İş insanı Çelebi, otobüsün 1955 model olduğunu söyleyerek, "1977 yılında babam Doğan Çelebi, Erzurum Köy Hizmetleri'nde hurdaya çıkarılan bu aracı satın aldı. Rahmet babam müteahhitlik yapardı. Çocukken babamın yanına gittiğimizde çadırda kalırdık. Çadır da dere yataklarına yakın olduğu için bataklık olur sel basardı. Bunun üzerine rahmetli babam otobüsün içini karavan yapmaya karar verdi. 2 sene süren çalışma sonucu otobüsün içi şimdiki görüntüsünü aldı. Otobüsü şantiyelerde kullandık. Ticari olduğu için hususi araç olması amacıyla Ankara'dan müfettişler geldi ve inceleme yaptı. Şu an bizde hususi kayıtlıdır. Yıllardır babamın emaneti olan otobüsü koruyor, kolluyoruz" dedi.

'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'Otobüsün bakımlarını genellikle kendisinin yapmaya çalıştığını söyleyen Çelebi, "Bakımları da biraz masraflıdır. Her şeye rağmen gözümüz gibi bakıyoruz. En son rahmetli babam, amcam ve arkadaşları 2 defa bu otobüsle hacca gittiler. Türkiye'de 3 tane olan bu araç babamdan bize emanet kaldığı için çok kıymetlidir. Hiçbir şekilde satmayı düşünmüyorum. Otobüsümü çocuklarıma emanet edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN