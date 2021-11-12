Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 2. bölüm bugün var mı? Aziz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Dilruba ile Efnan'ın karşı karşıya geldiği anların merak uyandırdığı tanıtımda Dilruba, Adem ile nişanlanıyor. Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim. Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözleriyle herkese meydan okurken Pierre'in tepkisi dikkat çekiyor. Dilruba'nın Dereboyu Köyü'ne gönderdiği haber merak konusu olurken, babasından ve köyünden kaçan Efnan'ın izi bulunuyor

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 1. Bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) Dilruba (Damla Sönmez) Efnan (Simay Barlas) Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) Monsieur Pierre (Fırat Tanış) Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) Handan (Ayten Soykök) Hatice Ana (Meral Çetinkaya) Nigar Hala (Füsun Demirel) Kenan (Eren Hacısalihoğlu) Mustafa (Baran Akbulut)

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