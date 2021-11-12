Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 2. bölüm bugün var mı? Aziz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz 2. bölüm bugün var mı, Aziz son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz bölüm bugün mü, Aziz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.
Aziz 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Dilruba ile Efnan'ın karşı karşıya geldiği anların merak uyandırdığı tanıtımda Dilruba, Adem ile nişanlanıyor. Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim. Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözleriyle herkese meydan okurken Pierre'in tepkisi dikkat çekiyor. Dilruba'nın Dereboyu Köyü'ne gönderdiği haber merak konusu olurken, babasından ve köyünden kaçan Efnan'ın izi bulunuyor
Aziz 1. Bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?