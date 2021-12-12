Trabzonspor galibiyetinden sonra Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor - Haberler Spor
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Trabzonspor galibiyetinden sonra Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor

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Antalyaspor'un Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor galibiyetinden sonra hocalıktaki ilk dönemini yaşayan Nuri Şahin'i öve öve bitiremedi. Çetin, "Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Başkan Aziz Çetin, karşılaşmanın ardından Nuri Şahin'le yakalanan havaya dikkat çekti.

Aziz Çetin: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor

İşte Aziz Çetin'in açıklamaları:

"TÜRKİYE FARKINDA"

"Türk kamuoyunun bu değişikliğin farkında olduğunu umuyorum. Göze hoş gelen Türkiye'de en iyi futbolu oynuyoruz. Rakibimiz çok saygı duyduğumuz, Türkiye'nin saygın kulüplerinden biri. 27 maçlık yenilmezlik serisi ve 8 maç galibiyet serisiyle geldiler. Futbolda her sonuç var. Bizim için önemli olan rakibimizin pozisyonu değil. Biz seyircimizi mutlu etmek, takımımızın bu şehirde mağlubiyet yüzü görmesini istemiyoruz. Bu anlamda keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."

Aziz Çetin: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor

"ÜLKE YENİ BİR HOCA KAZANIYOR"

Türkiye yeni bir hoca kazanıyor. Farklı bir futbol felsefesi var. Korkmadan çekinmeden oynayan takımımız, kaliteli oyunculara sahip. Antalyaspor olarak mutluyuz. Bu gecenin tadını çıkaracağız. Trabzonspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

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