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Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından tekrar profesyonel müsabakalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından tekrar profesyonel müsabakalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Giresun'da kick boks çalışmalarını sürdüren Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süredir uzak kaldığı ringlere geri dönmenin heyecanı içerisinde. 22 yaşındaki Mammadov, ekim ayı içerisinde İtalya'da düzenlenecek olan WAKO Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mammadov, dünya şampiyonası öncesinde Kick Boks Organizatörü Vedat Akbulut'un düzenlediği bir organizasyona katılarak uzun zaman sonra tekrar ringlerde mücadele edecek. Kick boks kariyerinde 8 profesyonel maça çıkan Mammadov, 9'uncu maçında 34 yaşındaki Adem Kabak ile 9 Ekim tarihinde karşı karşıya gelecek.

Aykhan Mammadov, yaptığı açıklamada, "Uzun bir aranın ardından ringlere dönüyoruz. Sevinçliyiz, mutluyuz. Bundan önce birçok müsabakamız oldu ama ertelendi. İnşallah profesyonel arenalara geri dönüyoruz. İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürürken gelen profesyonel teklifleri de kabul ettim. Şampiyona öncesi bir hazırlık maçı olacak. Daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Şampiyon olmayı umut ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Aykhan'ın antrenörlüğünü üstlenen Hamza Ahmet Durmuşoğlu ise, "Aykhan çok iyi ve karakterli bir sporcudur. Profesyonel anlamda geçmişte belirli maçları var. Bu süreçte antrenör olarak kendisini ben çalıştırıyorum. Çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Allah'ın izniyle başarıyı getirecektir. Rakibi de kardeşimiz zaten. Aynı şekilde dostluk ve iyi olan kazansın istiyoruz. Günde çift antrenman ile devam ediyoruz. Güç antrenmanları, kondisyon ve yükleme antrenmanları şeklinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

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