Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı, BM'den Keşmir sorununda sessiz kalmamasını istedi
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Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı, BM'den Keşmir sorununda sessiz kalmamasını istedi

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyinin Keşmir sorununun çözümü konusunda sessiz kalmamasını istedi.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı, BM'den Keşmir sorununda sessiz kalmamasını istedi
18.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:04

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyinin Keşmir sorununun çözümü konusunda sessiz kalmamasını istedi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Birleşik Krallık Keşmir Hareketi (TeKUK) tarafından düzenlenen ve 15 İngiliz milletvekilinin katıldığı "Kovid-19 ve Keşmir'de Kısıtlamalar" konulu toplantıya görüntülü bağlanan Han, Keşmir sorununun çözümü için BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi başta olmak üzere birçok ülkelerin arabuluculuğunu kabul edeceklerini belirtti.

Han, "Yıllardır çözüme kavuşamamış Keşmir sorununun çözümü için İngiltere gibi ülkelerin eski başbakanlarının arabuluculuğuna da açığız. Keşmir halkı sorunun demokratik yollarla çözülmesini istiyor." diye konuştu.

BM'nin Keşmir halkına kendi kaderini tayin etme hakkı verdiğini hatırlatan Han, çözümdeki başlıca rolün de BM tarafından üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

Keşmir'de insan hakları ihlallerinin son yılların zirvesinde olduğunu kaydeden Han, "BM görülen o ki üzerine düşeni yapamıyor. BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyinin Keşmir konusundaki sessizliği üzerlerine düşeni yapmak istemedikleri anlamına gelmektedir." dedi.

Sorunun Pakistan ve Hindistan arasındaki bir toprak anlaşmazlığının ötesinde insani bir boyuta sahip olduğuna dikkati çeken Han, "Hindistan'daki İslamofobik söylemler bu ülkeyi ve kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir'i faşizme götürüyor. Dünya ise siyasi ve ekonomik çıkarları nedeniyle bu gidişatı görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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