Ayvalık'ta Başkan Mesut Ergin "kooperatifleşmeyle" ekonomik çığır açmaya hazırlanıyor

19.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:18

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi öncülüğünde temelleri atılan "S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi" kuruluş işlemlerini tamamlayarak resmiyet kazandı.



İlçenin en önemli ekonomik değerleri zeytinyağı, zeytin ve zeytinyağlı sabun olmak üzere geniş bir alanda üretime hazırlanan kooperatif; bamya, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri yetiştiriciliği ve diğer tarımsal ürünleri üretmeyi de hedefliyor.



Tarımsal üretim alanında yeni iş kollarını da beraberinde getirmesi amaçlanan kooperatif sayesinde; ilçe ekonomisine yeni istihdam alanlarının da oluşturulması amaçlanırken, üretilen ürünlerin ambalajlanması ile satış ve pazarlama etaplarında da çok ciddi bir ekonomik kazancın sağlanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.



Özelikle kadın ve genç işsiz nüfusu odağına alan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi pek çok alanda çalışmalar yürüteceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, kooperatiflerin gücüne inandığını bu nedenle ortak bir çatı altında dayanışma ile pek çok şeyin başarılabileceğini belirtti.



Ayvalık'ın tarımsal ürünlerinin de en iyi şekilde değerlendirilmesinin de ön planda tutulmasını ön gördüklerini kaydeden Başkan Ergin, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başlayan söz konusu sistemi uygulayan belediyeleri de model aldıklarını, bu nokrada yürütülen çalışmaları da yakinen takip ettiklerini söyledi.



Başkan Ergin, yeni bir hedefini de daha hayata geçirmeyi başardı



2019 yerel seçimlerinin hemen ardından kooperatif kuruluşu için harekete geçen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent merkezi ve köylerde üreten kesimi bir araya getirerek kooperatif çatısı altında toplamaya yönelik çalışmalar başlatmıştı. Yapılan toplantılarda Ayvalık ve köylerde üretilen ürünler ve üreticiler belirlenmişti. Oluşturulan kooperatifin; çalışma grupları ile de bir yandan kooperatifçilik üzerine eğitimler yaparken, bir yandan da halkla birlikte üretme ve dayanışma üzerine pratik çalışmalar yapması nedeniyle ilçe ekonomisine çok ciddi bir canlılığı da beraberinde getirmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA