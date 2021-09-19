Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Fatih Terim'den tek değişiklik

Diagne kadroda yok, Assunçao ilk kez kadroda

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Lig 5'inci hafta karşılaşmasında 19 Eylül Gaziler Günü unutulmadı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gaziler için Türk Telekom Stadyumu'nda birçok pankart asıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri