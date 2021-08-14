Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor

Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Spor

AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Akdeniz temsilcisi lige galibiyetle başlamak istiyor. 

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında yarın saat 19.15'te Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Yeni sezon hazırlıklarını Burdur ve Düzce Topuk Yaylası'nda yapan Akdeniz temsilcisi, bu sezon bambaşka bir kadroyla ve sistemle sahada olacak. Kemik kadronun büyük bir çoğunluğu takımdan ayrılırken, turuncu yeşilliler yepyeni bir kadro oluşturdu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, geçen senelerden farklı olarak Alanyaspor'un genellikle oynadığı 4-2-3-1 sistemi yerine yine hücum ağırlıklı 3-4-3 sistemiyle oyuncularını sahaya çıkarması bekleniyor. Lig öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yeni bir sistemle sahada olacaklarını, futbolcuların buna da alışacağını dile getirirken, Akdeniz temsilcisinin hedefi ligin ilk maçından galibiyetle ayrılmak. 

ALANYASPOR İSTANBUL'DA HİÇ KAZANAMADIAytemiz Alanyaspor bugüne dek İstanbul temsilcisiyle 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Başakşehir, 2'sini Alanyaspor kazandı. 4 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. İstanbul'da oynanan 5 maçta ise Alanyaspor'un hiç galibiyeti bulunmuyor. Bu maçların 3'ünü Başakşehir kazanırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. İki rakip ayrıca bugüne dek oynanan 10 maçta toplam 25 gol kaydederken, bunların 11'ini Alanyaspor, 14'ünü Başakşehir rakip filelere gönderdi. YENİ KADRO YENİ SİSTEMKadrosunda büyük bir değişiklik yaşayan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği de merak konusu. Kalede Marafona'ya şans vermesi beklenen Atan'ın, savunmada Juanfran, Miha Mevlja, Cristian Borja, orta sahada Umut, Siopis, Efecan, Davidson ve önde de Candeias, Oğuz Aydın ve Famara ile sahaya çıkması bekleniyor. Burdur'daki 1'inci etap kampında kalp spazmı geçiren golcü oyuncu Khouma Babacar takımla birlikte çalışmalara başlasa da bu maçta ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Öte yandan genç sol bek Ahmet Gülay da kasık fıtığı ameliyatı olduğu için kadroda yer almayacak. MUHTEMEL KADROMarafona, Juanfran, Miha Mevlja, Cristian Borja, Umut, Siopis, Efecan, Davidson, Candeias, Oğuz Aydın, Famara.

SAKAT: Ahmet Gülay


Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor
Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor
Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor
Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 10:35:35. #1.16#

title