Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu hangi kanalları geçti?

Türk sporunun parlayan yıldızlarından biri olan milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'ndaki son performansı ve yaşadığı gelişmelerin ardından bir kez daha gündeme geldi. Açık su yüzme branşında gösterdiği üstün başarılarla adından sıkça söz ettiren genç sporcu, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük takdir topluyor. Peki, Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Aysu Türkoğlu kaç km yüzdü?İşte, milli yüzücümüz Aysu Türkoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar ve kariyer yolculuğu…

AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

Aysu Türkoğlu, Türkiye'yi açık su yüzme branşında başarıyla temsil eden genç ve yetenekli bir milli yüzücüdür. 2001 yılında Bodrum, Muğla'da dünyaya gelen Türkoğlu, küçük yaşlardan itibaren yüzme sporuna ilgi duymuş ve kariyerine bu alanda yön vermiştir.

Aysu Türkoğlu kimdir

Yüzme kariyerine Bodrum'da başlayan Aysu Türkoğlu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş ve açık su yüzme disiplinine yönelmiştir. Antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdüren genç sporcu, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil ederek önemli başarılara imza atmıştır. Aysu Türkoğlu, yüzme kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da başarıyla sürdürmektedir. Üniversite eğitimini spor bilimleri alanında devam ettirmektedir.

AYSU TÜRKOĞLU HANGİ KANALLARI GEÇTİ

AYSU TÜRKOĞLU HANGİ KANALLARI GEÇTİ?

Manş Denizi : Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadın yüzücü olmuştur.

Kuzey Kanalı: Zorlu su sıcaklığı ve güçlü akıntılarıyla bilinen Kuzey Kanalı'nı geçmeyi başarmıştır.

Cook Boğazı: Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı başarıyla yüzerek aşan ender sporculardan biridir.

Catalina Kanalı: Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Catalina Kanalı'nı yüzerek geçmiştir.

Kaiwi Kanalı (Son Gelişme): Hawaii'de bulunan ve dünyanın en zorlu parkurlarından biri kabul edilen Kaiwi Kanalı'nda da mücadele ederek adını bir kez daha duyurmuştur.