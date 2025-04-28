AYSU TÜRKOĞLU CANLI YAYIN: Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı'nda kaç km yüzdü? Aysu Türkoğlu takip linki!

Aysu Türkoğlu, yeni bir tarihi başarıya doğru adım adım ilerliyor. Şu anda Kaiwi Kanalı'nda zorlu şartlara rağmen aralıksız kulaç atmaya devam eden Aysu Türkoğlu, gösterdiği azim ve kararlılıkla herkesin takdirini topluyor. Genç yüzücünün anlık durumu, yüzdüğü toplam mesafe ise yakından takip ediliyor. Peki, Aysu Türkoğlu kaç km yüzdü ve Kaiwi Kanalı'nda ne kadar yol kaldı?İşte, Aysu Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı'ndaki son durumu ve tüm ayrıntılar…

AYSU TÜRKOĞLU KAÇ KM YÜZDÜ?

Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ocean's Seven maratonunun beşinci etabı olan Hawaii'deki Kaiwi Kanalı geçişi için 27 Nisan 2025 tarihinde suya girdi. Moloka'i ve O'ahu adaları arasında yer alan ve yaklaşık 42 kilometre uzunluğundaki Kaiwi Kanalı, güçlü akıntıları, yüksek dalgaları ve tehlikeli deniz canlılarıyla dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak biliniyor.

Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı'nda kaç km yüzdü

Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı gibi zorlu parkurları başarıyla geçen Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı tamamlaması halinde Ocean's Seven hedefinde büyük bir adım atacak. Bu başarı aynı zamanda kendisine, bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü unvanını da kazandıracak.

Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı

Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı geçişini başarıyla tamamlayıp tamamlamadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yüzücünün son durumu ve geçişin detayları için Aysu Türkoğlu'nun resmi sosyal medya hesapları yakından takip ediliyor.