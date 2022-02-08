Ocakta en düşük reel kayıp yüzde 8,1 ile BIST 100 endeksinde oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en düşük aylık reel kayıp yüzde 8,1 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, ocakta en düşük aylık reel kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,1 ile BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,33, külçe altın yüzde 8,81, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 8,88, avro yüzde 9,45 ve Amerikan doları yüzde 9,62 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,87, külçe altın yüzde 9,34, DİBS yüzde 9,41, avro yüzde 9,98 ve Amerikan doları yüzde 10,14 ile kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,6, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,85 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Bu sürede DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,31 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,74 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 0,24 kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,76 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Yıllık en yüksek reel getiri Amerikan dolarında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları, TÜFE'yle indirgendiğinde yüzde 23,08 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,44 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 8,03, avro yüzde 12,07, BIST 100 endeksi yüzde 32,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 40,64 ve DİBS yüzde 48,29 yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 19,7 ve avro yüzde 14,45 yatırımcısına kazandırırken BIST 100 endeksi yüzde 11,67, mevduat faizi (brüt) yüzde 22,75 ve DİBS yüzde 32,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi.