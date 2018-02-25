Aykut Kocaman: "Neden Kupada Çarşamba Günü Maç Yok? Bunu Söylediğim Zaman Yine Pfdk'lik mi Olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri derbide rakiplerinin hak ederek kazandığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, Vodafone Park'a mutlak kazanmak için geldiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şampiyonluğu giden yolda rüzgarı arkamıza almak için kazanmaya ihtiyacımız vardı. Erken golle başladık. Bu golle maçın bitmeyeceği belliydi. Mutlak ve mutlak skoru daha emin hallere getirmemiz lazımdı. Direksiyonu onlara verdik. Çok büyük tehlikeler olmamakla beraber oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'taydı ilk yarı. İkinci yarının başında hemen gol yememiz her şeyi Beşiktaş'ın tarafına doğru götürdü. İlk yarıdaki skoru koruma kaygılı oyunumuz daha da depreşti. Her şeye rağmen öne geçebilirdik. Beşiktaş kalemizden eksik olmadı. İkinci golün geleceği net gözüküyordu. Kontrol etme becerimizi maalesef gösteremedik. Kaybetmenin de içinde olduğu bir deplasman maçıydı. Fenerbahçeliler gibi beni de üzen şey, ikinci yarıda hakem yanlışları olmasına rağmen, basit top kayıplarına giden acemi hatalarımızdı."

Beşiktaş'ın attıkları gole iyi bir refleks verdiğini anlatan Kocaman, "Bu tepkiye aynı refleksle cevap veremedik. İsmail çıkınca oyunu akışı etkilendi. Alışık olmayan bir bölgede oynadı Isla. Ana faktör bu değil. Doğru oyun için geriye çekilmemiz lazımdı. Kaybedilen maçlardan sonra söylenen her şey haklıdır." diye konuştu.

Aykut Kocaman, takımı geriye çekme isteğinin olmadığını tam tersi oyunu rakip yarı sahada oynamak için çaba harcadıklarını aktardı.

Aykut Kocaman, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararları da değerlendirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Attığımız gol ofsayttı. Yediğimiz ikinci ve üçüncü golden önce bizim lehimize faul vardı. Benim de içinde bulunduğu kişilerin oluşturduğu bir sürü gerginlikten sonra hakemlerini nötr bir maç yönetmesini beklemek insafsızlık olur. Açık yüreklilikle söylüyorum, hakemin art niyeti yoktu. Hataların hepsi insani olarak mesleki ortamın oluşturduğu gerginliklerdendi. Beşiktaş bizden daha iyi oynadı ve hak ederek kazandı."

Kaledeki tercihini Carlos Kameni'den yana kullanmasını da değerlendiren Kocaman, "Volkan haftanın büyük bölümünü antrenmansız geçirdi. Bu tercihin avantajlı tarafları vardır. Sanki doğru tercihin Kameni olacağını düşündüm. Maça bakıldığında Kameni'nin skora olumsuz etki eden bir durumu yoktu." dedi.

PFDK'ya sevki hakkında

Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Sevk edilme sebebimi anlamış değilim. Söylediğim şeylerin arkasındayım. Bazen zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Onu hissettiğimde de özür dilemesini biliyorum. Toplumumuza uygun olmasa da hata yaptım derim. Söylediklerimin hiçbirinde suç unsuru yok. Türkiye Futbol Federasyonunun asli görevi eşit koşulları sağlamaktır. Türkiye Futbol Federasyonun görevi zırt pırt PFDK sopasıyla korkutmak değil, bu insanlar 'ne diyor' diye düşünüp 'yanlış yapıyor muyuz?' diye düşünmektir."

Kocaman'da Fikret Orman'a tepki

Aykut Kocaman, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın kendisi hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi.

Fikret Orman'ın kendisinin söylediğini iddia ettiği "ölüm kalım" ifadesini kullanmadığını vurgulayan Kocaman, "Başkanın böyle 'sana ne' demesi çok ayıp. Ben düşüncelerimi söylerim. Kulüplere bir şey demem. Bu bilmeden kullandığı dil doğru değil. Başkan bile olsa doğru değil. Kaldı ki ben varsayalım 'ölüm kalım' dedim, maç için konuşuyoruz. Beşiktaş gibi 110 yıllık kulübü öldürmek mi bu? Yanlış bilgilendirmeyle insanları böyle aslanların ağzına atıp yenmesini izlemek doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fikstür eleştirisi

Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynacakları maçı 1 Mart Perşembe günü oynamalarını eleştirdi.

Kupa maçının 28 Şubat Çarşamba günü oynanması gerektiğini savunan Kocaman, şunları kaydetti:

"Galatasaray cuma günü ligde, salı günü kupada oynuyor. Beşiktaş salı Avrupa'da oynadı, bizimle bugün oynadı, perşembe yine oynayacağız. Sonra Beşiktaş pazartesi, biz pazar günü oynayacağız. Kupada ve ligde oynayan takımlar arasında bir tek biz 3. gün oynuyoruz. Kupada çarşamba günü maç yok. Ben bunun neden olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş'la bugün oynadık, çarşamba günü yine oynayalım. Yok olmuyorsa biz de lig maçını pazartesi günü oynayalım. Neden kupada çarşamba günü maç yok? Bunu söylediğim zaman yine PFDK'lik mi olacağız. Burada keyfiyet gözüküyor. Bunun bir gerekçesi olması lazım. Zorunluluk varsa başımızın üzerine ama ortada zorunluluk yok. Beşiktaş'la aynı yorgunluğa sahibiz."

Kocaman, kupa maçında ikinci karşılaşmayı düşünerek değişiklilik yaparak, "Kupadan sonra ligde iki gün sonra Akhisarspor'la oynayacağız. Ligde bugünkü skordan sonra ölüm kalım demeyelim ama kırılma maçı olacak. Akhisarspor'u mutlaka yenmeliyiz. Kupa maçının ikinci ayağını unutmadan oynayacağız. Akihsarspor maçına daha taze zihinle çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.

Aykut Kocaman, maçtan sonra tebrik ettiği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le aralarında bir sorun olmadığını anlatarak sözlerini tamamladı.