Aykut Kocaman: Kafa Yarılması Skrtel'deki Gibi Olur
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Skrtel'in kafasına 5 dikiş atılması üzerine Şenol Güneş'e gönderme yaptı: Kafa yarılması böyle olur.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Skrtel'in kafasına 5 dikiş atılması üzerinden Şenol Güneş'e gönderme yaptı.
"KAFA YARILDIĞI ZAMAN, YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA, BÖYLE OLUR"
Kasımpaşa maçının ilk yarısında girdiği bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe ile kafasında açılma meydana gelen ve 5 dikiş statta 5 dikiş de hastanede atılan Skrtel ile ilgili konuşan Kocaman, "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur. Kimsenin kafası yarılmasın. Olay kan değil. Kanla beslenen bir adam değilim. Tam tersi kimseye bir şey olmasın ama kafada yarılma olursa böyle olur" şeklinde konuştu.
"BU İŞİN İÇİNDE GRAM DAHİLİM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Kocaman, yaşanan olaylarda gram dahili olmadığını düşündüğünü belirterek, "1995-1996'da maç sonu yaptığım açıklama, Fenerbahçe'den ayrılma sebeplerimden birisi olarak söyleniyor. Son maçta Şenol hocanın yanına direkt gittim. Biri düşse direkt giderim. Hocayı da hemen yerde kaldırdık. Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim" dedi.
Aykut Kocaman, geçen hafta yaptığı "Birkaç zaman içinde futboldan ayrılacağım" açıklamasının ise şimdi için değil daha sonrasını kastederek söylediğini ifade etti.
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Angut kocaman ne diyor hala bozmus kafayi kanla daha once radarla bozdugu gibiCevap Yaz 15 33 Yayından Kaldır
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aykut sen gercekten dallamaymışsın, yalaka pislik, işine bak ortalığı bulandırma.Cevap Yaz 25 32 Yayından Kaldır
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Oyunculukta bjk''nin üstüne yok dizi sektörüne geçsinler futbolu bıraksınlar!Cevap Yaz 44 16 Yayından Kaldır
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FB tv yıllardır dostsunuz kavga eder gibi görünüp arkadan iş çevirensiniz kime martaval okuyon düdük ayrıca kan her zaman damardan alınmaz sıra Aykut’ta bakalım nolacakCevap Yaz 8 18 Yayından Kaldır
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Birisi fetocu digeri gezici devlet dusmanlariCevap Yaz 5 26 Yayından Kaldır