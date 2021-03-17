Aykut Kocaman'dan maç sonunda Fenerbahçe günlerini hatırlatan sözler: İlk top kaleye geliyor
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Aykut Kocaman'dan maç sonunda Fenerbahçe günlerini hatırlatan sözler: İlk top kaleye geliyor

17.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:23

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaman, "Bir kısmetsizlik midir nedir, anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son sezonuma, ilk 11 haftaya benziyor. İlk top kaleye geliyor" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ettikleri maçın sonrasında konuştu.

"EN KUVVETLİ MAÇLARIMDAN BİRİYDİ"

Başakşehir'e geldiğinden beri en iyi futbollarını oynadıklarını kaydeden Kocaman, "Bir kısmetsizlik midir nedir, anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son sezonuma, ilk 11 haftaya benziyor. İlk top kaleye geliyor. Çok da iyi başladığımız bir maçta arka arkaya yediğimiz gollerle 2-0'la başladı. 2. yarı için aynı oyuna devam etmemiz gerekiyor, enerjinizi toplayın dedik, aynı oyuna devam ettik. Önce 2-1'i, arkasından 2-2'yi, sonra 3-2'yi yakalamak için elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Antrenörlük serüvenimdeki en kuvvetli maçlarımdan biriydi, çok iyi ve yüksek kalitede oynadı takım. Bunu taçlandırmak gerekiyordu, futbol sonuç oyunu. Böyle bir maçta, oyun disiplininden kopmadılar. Maç başında söylediğim gibi, dönemsel olarak karşılaşacağımız en güçlü takımdı Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'dan maç sonunda Fenerbahçe günlerini hatırlatan sözler: İlk top kaleye geliyor
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