Ayhancan Güven podyum serisini sürdürdü
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Ayhancan Güven podyum serisini sürdürdü

Ayhancan Güven podyum serisini sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin dördüncü ayağı Monza'da da çifte podyuma imza attı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin dördüncü ayağı Monza'da da çifte podyuma imza attı. Monza'daki ilk yarışı üçüncü bitiren Ayhancan Güven, ikinci yarışta ise podyumun ikinci sırasını elde etti.

Porsche Carrera Cup Almanya Serisi takviminin dördüncü ayağı Monza'da gerçekleştirildi. Başarılı bir performans ortaya koyan Ayhancan Güven; ikinci yarışa, ikinci sırada başladı. İyi bir start alan Ayhancan Güven, Larry Ten Voorde'yi geçerek liderliği aldı. Yarışın son dakikalarına kadar liderliğini sürdüren Ayhancan Güven, otomobilinde yaşadığı sorun nedeniyle üçüncü sıraya geriledi. Yaşadığı soruna rağmen yarışa devam eden Ayhancan Güven, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde peş peşe altıncı podyumunu yaptı. 

Serinin beşinci ayağı 9-11 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'daki Zandvoort Pisti'nde koşulacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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