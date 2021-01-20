Aygaz, Bangladeş'te LPG dolumu ve dağıtımı yapacak
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Aygaz, Bangladeş'te LPG dolumu ve dağıtımı yapacak

20.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:54
Aygaz, Bangladeş'te LPG dolumu ve dağıtımı yapacak

Aygaz, LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere Bangladeşli United Enterprises & Co. LTD şirketiyle ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Aygaz, LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere Bangladeşli United Enterprises & Co. LTD şirketiyle ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aygaz, bu sözleşmeyle dünya evsel LPG tüketiminde en yüksek paya ve büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açıldı.

Bu kapsamda, Aygaz, Bangladeş pazarına yönelik LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortak girişim şirketi kurulması ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla Bangladeşli şirketin hisselerinin yüzde 50'sini yaklaşık 605 bin dolar karşılığında satın alarak ortaklık sözleşmesini imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, bu adımın şirket için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aygaz olarak uluslararası büyüme stratejilerimiz kapsamındaki atılımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Aygaz'ın 60. yılını kutluyoruz. Sektöre hizmet verdiğimiz köklü tecrübemizle yılın ilk ayında hayata geçirdiğimiz bu ortaklık, bizler için heyecan ve gurur verici. Aygaz'ın LPG bilgi birikimi ve United Enterprises şirketinin Bangladeş'teki tecrübesi ile projemizin hedeflerine hızla ulaşacağına inancımız tam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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