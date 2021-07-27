AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
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AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısı için belirlediği bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısı için belirlediği bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk yarısında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Bu kapsamda, AYEDAŞ hizmet verdiği 7 bin 816 trafo ve 29 bin 415 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 20 bin 380 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, bu ilçelerde 1164 pano ile 27 trafo ve 2 bin 759 dağıtım merkezini elden geçirdi, 18,5 kilometrelik hattın bakımını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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