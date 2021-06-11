Aydınlı kadın girişimcinin, devlet desteğiyle büyüttüğü tesis törenle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlı kadın girişimcinin, devlet desteğiyle büyüttüğü tesis törenle açıldı

Aydınlı kadın girişimcinin, devlet desteğiyle büyüttüğü tesis törenle açıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde girişimci Yasemin Korkut'un, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 400 bin lirayla büyüttüğü meyve sebze kurutma tesisi, törenle açıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde girişimci Yasemin Korkut'un, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 400 bin lirayla büyüttüğü meyve sebze kurutma tesisi, törenle açıldı.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Kuyucak Kaymakam Vekili Sedat Sırrı Arısoy ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk katıldı.

Yasemin Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Mahallesi'nde babasına ait bahçedeki incirleri kurutup sosyal medyada satışını yaparken 2 yıl önce KOSGEB'den 90 bin liralık destek alarak 200 metrekarelik işletmesini kurduğunu belirtti.

Son olarak TKDK'den aldığı 400 bin liralık destekle tesisi büyüttüğünü ve günlük 1,5 ton olan kurutma kapasitesini 5 tona çıkardıklarını belirten Korkut, "Artık hedefimiz ihracat. Ürünlerimizi yurt dışına göndererek ülkemize göre katkı sağlamak istiyoruz. İhracata yönelik bu desteği almamız çok önemliydi. Hem tesisi yeniledik hem de makine sayımızı artırdık. 7 ay gibi bir sürede bitirmiş olduk. Devletimizin kadın girişimcilere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Korkut, kadınların başaramayacağı bir işin olamayacağını belirtirken, kadınları devletin verdiği desteklerden yararlanmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL
Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydınlı kadın girişimcinin, devlet desteğiyle büyüttüğü tesis törenle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 17:28:31. #1.15#

title