Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası'ndan Ortak Toplantı
Aydın Sanayi Odası (AYSO) ve Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından ortak toplantı gerçekleştirildi.
Aydın Sanayi Odası (AYSO) ve Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından ortak toplantı gerçekleştirildi.
Yapılan ortak toplantıya Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreterler katılım sağladı.
Ortak toplantı öncesinde, her iki kurum yöneticilerine Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri Salih Erdem, Atilla Atlı ve İsmail Yıldız tarafından Mesleki ve Teknik Eğitimi geliştirmek için yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirildi.
Toplantı açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, geçtiğimiz günlerde Aydın'ı ziyarette bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü' ye incirin TARSİM yağış zararı kapsamına alınması, Ege pamuklarında elyaf uzunluğu konusunda yaşanan sıkıntıları ve tağşişli zeytinyağına yönelik yasal düzenlemelerin daha caydırıcı olması gerektiği, tağşişli yağ konusunda uygulanan yaptırımların düşük miktarlarda cezalar olduğunu, piyasaya hileli yağ arz edenlerin daha ağır cezalarla cezalandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması konusunda taleplerini ilettiklerini belirterek, Borsa çalışmaları hakkında bilgilendirme de bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü' nün Aydın'a yaptığı ziyaret sırasında imalat sanayinin talep ettiği alanda ve vasıfta eğitim vermek için Manisa OSB'de yer alan MOSTEM Meslek Lisesi ziyaretleri ve Vali Köşger başkanlığında yapılan toplantılar sonucunda odamızın teklifi ile uygun görülen kararı da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.Faruk Özlü'ye ASTİM OSB Başkanı Gökhan Maraş ile beraber ziyaret esnasında ifade ettiklerini belirten Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "ASTİM OSB' de TOBB tarafından yapımı devam eden 24 derslikli Meslek Lisesi'nin istihdam garantili olarak gençlere eğitim verilmesini sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda da Bakamımıza, ASTİM 'de yapımı devam eden Meslek Lisemizin yönetimini ASTİM başta olmak üzere, Oda ve Borsalarımızın katılımıyla oluşturulacak Müteşebbis Heyet veya Danışma Kurulları ile yapmak istediğimizi belirttik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bakanlığa talimat verdi. 10 Kasım 2017 tarihinde İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden cevap geldi. Cevaba istinaden 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete geçmesi planlanan ve OSB'ler içerisinde OSB Yönetimleri tarafından açılacak Teknik Kolej veya Meslek Yüksek Okullarının Bakanlık teşviklerinden faydalanması ve 2018 yatırım programında yer alması hususunda Kasım ayı sonuna kadar başvuru yapılmasının önü açılmıştır. Bu kısa süredeki olumlu gelişmelerden dolayı Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü' ye teşekkür ederim" dedi.
Aydın Serbest Bölge çalışmaları hakkında bilgi veren AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, AYSER alanı olarak Aydın Çevre Yolu, Havaalanı Bulvarı ve ASTİM OSB sınırı arasında kalan yaklaşık 825 dönüm alanın belirlendiği ve fizibilite raporu ve ön çalışmalarda kullanılmak üzere bu alanın taslak yerleşim planının hazırlandığı ve Ekonomi Bakanlığı'na bilgi verildiğini belirtti. AYSER' in fizibilite raporu mevcut durumda Kalkınma Bankası tarafından hazırlanmakta ve yıl sonu itibariyle tamamlanması planlandığını ifade eden Şahin, "Aydın Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş'ın koordinatörlüğünde ve Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 7 Aralık 2017 tarihinde ilimizde Borsamız konferans salonunda Aydın Serbest Bölgesinde yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcıların ve ülkemizde başarılı serbest bölge girişimlerinin yetkililerinin katılımıyla bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıdan sonra AYSER için daha iyi bir yol haritası çizilecek" diye konuştu. - AYDIN