Söke'deki kazada araç yan yattı: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası karayolu granta mevkiinde meydana gelen kazada, otomobillerden biri yan yattı.

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası karayolu granta mevkiinde meydana gelen kazada, otomobillerden biri yan yattı.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası istikametinden Söke istikametine giden N.D. idaresindeki 09 FE 371 plakalı kamyonet Granta mevkisinde aynı yöne seyreden C.D'nin kullandığı 09 JT 411 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın ardından devrilen kamyonetin sürücüsü N. D. ile yolcu Ö. Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı