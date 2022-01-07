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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 09 ACH 283 plakalı ticari araç ile V.Ü. yönetimindeki 09 BCL 384 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazanın etkisi ile iki sürücü ve otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

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