Aydın'da Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası düzenlendi - Haberler
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Aydın'da Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası düzenlendi

AA, Mehmet Ali Cintosun - Spor
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Aydın'da Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Yaş Grupları Judo Şampiyonası yapıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Yaş Grupları Judo Şampiyonası yapıldı.

Aydın Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 25 ildeki 60 kulüpte mücadele eden 93 erkek, 48 kadın sporcu katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye şampiyonlarını belirlemek ve milli takım seçmelerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise özel sporcuları buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Sporda engel tanımadıklarını kaydeden Yavuz, "Bu tür organizasyonlar görme engellilere yaşamın her alanında fırsat eşitliği ve yeterli imkanlar sağlandığında büyük başarılar elde edebileceklerini gösteriyor." dedi.

Etkinlikte, milli judocu Recep Çiftçi ile milli judocu Zeynep Çelik'in antrenörü Gültekin Sevinç'e plaket verildi.

Müsabakalar öncesi minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Büyükler kategorisinde 9 müsabakanın yapıldığı şampiyonada derece alan sporculara plaketleri takdim edildi.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Spor

Nazilli, Türkiye, Aydın, Judo, Spor, Haberler

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