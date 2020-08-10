Aydın'da bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Parkı'nda O.A. (18) ile N.G. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kalçasına ve bacağına bıçak darbesi alan O.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA