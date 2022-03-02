Aydın BBSK, Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti - Haberler

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Aydın BBSK, Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın BBSK, Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti

SALON: PalaRiadoliHAKEMLER: Igli Feshti (Arnavutluk), Erko Varblane (Estonya)SCANDICCI: Malinov, Natalia, Lubian, Antropova, Pietrini, Ana Beatriz, Castillo (L)AYDIN BBSK: Güldeniz, Stevenson, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Eylül (L) (Melis (L), Emine, Ezgi, Duygu)SETLER: 25-14,...

AYDIN (DHA) -

SALON: PalaRiadoli

HAKEMLER: Igli Feshti (Arnavutluk), Erko Varblane (Estonya)

SCANDICCI: Malinov, Natalia, Lubian, Antropova, Pietrini, Ana Beatriz, Castillo (L)

AYDIN BBSK: Güldeniz, Stevenson, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Eylül (L) (Melis (L), Emine, Ezgi, Duygu)

SETLER: 25-14, 25-15, 25-22

SÜRE: 78 dakika (22',27',29')

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta Aydın'da oynanan ilk karşılaşmada da rakibine 3-2 yenilmişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Ana Beatriz, Estonya, Eylül, Aydın, Spor, Haberler

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