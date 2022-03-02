Aydın BBSK, Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti

AYDIN (DHA) -

SALON: PalaRiadoli

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta Aydın'da oynanan ilk karşılaşmada da rakibine 3-2 yenilmişti.

Demirören Haber Ajansı - Spor