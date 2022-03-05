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Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

Haberler.com - Ekonomi
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Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, iki ülkeden ham madde ithal eden ayçiçek yağı sektörünü de etkiledi. Sosyal medyada yağ fiyatlarını paylaşan vatandaşlar, tepkilerini de dile getirdi.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları markasına göre 200-250 arasında değişirken, 18 litrelik 1 teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu.

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

FİYATLARIN ARTACAĞI ENDİŞEŞİYLE MARKETLERE AKIN ETTİLER

Öte yandan fiyatlara daha da zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar, büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. O anlar bazı müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE YAĞ FİYATLARI VAR

Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyada da gündem oldu. #Yağfiyatları ve #5litre etiketleri gün boyunca Twitter gündeminde yer alırken, vatandaşlar konuyla ilgili düşüncelerini de dile getirdiler.

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

İşte o tepkilerden bazıları;

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

Haberler.com - Ekonomi

Ayçiçek Yağı, Market, Ekonomi, Haberler

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