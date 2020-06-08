Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyor
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Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan ailesi, kızlarının isminin ülke genelinde yaşatılmasından gurur duyuyor.

Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyor
08.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:34

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan ailesi, kızlarının isminin ülke genelinde yaşatılmasından gurur duyuyor.

İlk görev yeri Kozluk'ta henüz 7 aylık öğretmen iken karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yalçın'ın şehadetinin üzerinden 3 yıl geçti.

Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, kızlarını kalplerinde yaşatıyor.

"İdealist bir öğretmendi"

Baba Sadık Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aybüke'siz bir yılı daha geride bıraktıklarını, her anne ve baba için evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu söyledi.

Ülkede yaklaşık 40 yıldır terör saldırılarından birçok ailenin etkilendiğini belirten Yalçın, "Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmendi. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi." diye konuştu.

Kızının, akrabaları arasında çok öğretmen olduğu için bu mesleğe özendiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Öğretmen yengesini örnek aldı, onun gibi öğretmen olmak istedi. Allah uğraşlarını boşa çıkarmadı, o hevesle, o heyecanla Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesine tayini çıktı. 'Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır.' deyip bu hizmete koştu. 'Kızım istersen gitmeyebilirsin, bir sonraki atama dönemini bekle.' dediğimde 'Babacığım, bayrağın dalgalandığı her yer vatanımdır diyen sensin, bize öğreten sensin, oradaki öğrencilerin, çocukların eğitimciye ihtiyacı yok mu?' diye sordu bana. Ben de 'O zaman hayırlı, uğurlu olsun hep beraber gidiyoruz.' dedim. Oraya gittik ve güzel karşılandık. Çok ilgilendiler."

Yalçın, kızının okulda sadece müzik dersi vermediğini, arta kalan zamanlarında öğrencilere diğer derslerinde de yardımcı olduğunu kaydetti.

Kızının adının ülke genelinde çeşitli yerlere verilmesinden ve bazı ailelerin yeni doğan kızlarına Aybüke ismini koymasından gurur duyduklarını dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aybüke isminin verilmesi bizi mutlu ediyor. Aybüke ismi bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan bir isim. 1993 yılında Azerbaycan'da olan bir Ermeni saldırısında şehit edilen bir Azeri ailenin küçük kızının Aybüke ismi bizi etkilemişti. O zaman 'Bir kızımız olursa adını Aybüke koyarız.' demiştik. Bu nedenle koyduk. Bizim çocuğumuzun adının simgesel olarak ortaya bu şekilde çıkması belki Allah'ın hikmetidir, bir şey söyleyemiyorum. Cumhurbaşkanımız kendi torununa ismini verdi. Ülkemizin birçok yerinde aileler çocuklarının adını Aybüke koydu. Aybüke isminin bu şekilde sahiplenilmesinden insan gurur duyuyor."

Aybüke öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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