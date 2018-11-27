Ayakkabı Sektörü Gapshoes Fuarı'nda Buluşacak

Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES) 12 Aralık'ta kapılarını açıyor.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 12-15 Aralık'ta ziyarete açık olacak.

Fuara Gaziantep başta olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'dan 250 firma katılacak.

Firmaların son tasarım ürünlerini sergileyecekleri fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabıları ile taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban gibi ürün grupları yer alacak.

Etiyopya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ortadoğu, Afrika ve Türki cumhuriyetlerden büyük firma yöneticilerinin geleceği fuarı, yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar 4 gün boyunca saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.