Ayak tenisi bölge yarışmaları Diyarbakır'da yapıldı

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Ayak Tenisi İl Temsilciliğinin düzenlediği bölge birinciliği turnuvası tamamlandı.

Ayak Tenisi Bölge Sorumlu Zeynep Çobanoğlu'nun koordinesinde Federasyon ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde yapılan turnuvaya sporseverler katıldı. Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin ilinden olmak üzere, toplam 9 takımın katıldığı turnuvada takımlar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları için tören düzenlenirken bölge birincisi Diyarbakır'dan çıktı. Takımlara madalyalarını Ayak Tenisi Bölge Temsilcisi Zeynep Çobanoğlu ve Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihat Mızrak verdi.

Turnuva hakkında bilgi veren Ayak Tenisi Bölge Temsilcisi Zeynep Çobanoğlu, "Bölge birinciliğini Diyarbakır'da Dicle üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Şırnak, Siirt, Batman, Mardin olmak üzere toplam 5 ilin katılımı ile gerçekleşen turnuvamızın birincisi Diyarbakır ilinden çıktı şimdi sıra Türkiye birinciliğinde. Türkiye finalleri 15-17 Ekim 2021 tarihinde Denizli ilinde yapılacaktır. 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olan ayak tenisi Türkiye'de çığ gibi büyümekte. Faaliyetlerimiz 81 ilde hız kesmeden devam ediyor. Henüz yeni kurulan bir federasyon olmamıza rağmen Türkiye'nin her tarafına yayılmış bir durumdayız. Ayak Tenisi Sporu umarım en yakın zamanda çok daha iyi yerlere gelir" diye konuştu. - DİYARBAKIR