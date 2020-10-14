Avusturya Başbakanı Kurz'dan tehdit: Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir
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Avusturya Başbakanı Kurz'dan tehdit: Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir

14.10.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:29

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından küstah açıklamalarda bulunarak Türkiye'yi AB yaptırımlarıyla tehdit etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Kurz, Türkiye'nin verilen kararlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını söylerken AB'nin Türkiye'nin üyelik görüşmelerini askıya alması gerektiği görüşünü de yineledi.

"AB ÜYELİK GÖRÜŞMELERİ DURDURULMALI"

Sebastian Kurz "Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in Meis adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti.

Avusturya Başbakanı Kurz'dan tehdit: Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir
Sebastian Kurz
Avusturya Başbakanı Kurz'dan tehdit: Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir

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Haber Yorumları (4)
TAKAVİT: sen kimsin lan dunku bizim torunlarimiz (dedelerimiz oralardaydi )bize simdi kafa dutar oldu ama unutma cakallarin saltanati kurt ayaga kalkanagadar surer
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CAVEMAN: Viyanada neler çektirmişiz bunlara ki ,hala sancıları var. Uslu dur kurz , valla bu el dozer gibi üstünüzden geçeriz.zaten viyanada 100 bin in üzerinde türk yaşıyor ,yani bizi durdurdular zanettiyorlar .
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HAKAN: Ya. Avrupa birliğine. Tam üye olalim. Ya da ayrılalım tamamiyle ve. Rusya. Cin ile birleselim. İster eksen kayması desinler. İsterse ne. Yeter ya. Bu ne böyle. Arafta kalmak en kötü seydir. Dinde de. Ya müminsindir. Yada kafir Arada kalanlar. Münafıklar. Kafirden bile daha beter. Bizimkiside o hesap. Ya. Ab. Yada. Dogu bloku. Yada. Amerika. Bir yere yanasmak zorundayız Su an efelik yapacak durumda degiliz. Ekonomimiz gercekten sah a kalkıncada. Tam bagımsız. Türkiye. Kesinlikle bu böyle olmalı
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