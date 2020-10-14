Avusturya Başbakanı Kurz'dan tehdit: Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından küstah açıklamalarda bulunarak Türkiye'yi AB yaptırımlarıyla tehdit etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Kurz, Türkiye'nin verilen kararlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını söylerken AB'nin Türkiye'nin üyelik görüşmelerini askıya alması gerektiği görüşünü de yineledi.

"AB ÜYELİK GÖRÜŞMELERİ DURDURULMALI"

Sebastian Kurz "Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in Meis adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti.