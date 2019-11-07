Avrupalı LeBron

07.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:13

Kral, halefinin kim olacağından emin. Geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks arasında oynanan ve uzatmalarda Lakers’ın kazandığı zorlu maçın ardından; LeBron James, onu tebrik etmek ve ona sarılmak için Doncic’in yanına gitti. İki oyuncunun birbirine duyduğu saygı gözle görülebiliyordu. Mavericks’in genç yıldızı, Lakers’a ve idolü LeBron’a karşı, LeBron'un seviyesine çıkarak mücaedele etmişti. LeBron’un 39 sayı, 12 ribaunt ve 16 asistine karşılık Doncic 31 sayı, 13 ribaunt ve 15 asistle oynamıştı. Bu düello, NBA tarihinde ilk defa iki rakip oyuncunun birden 30 sayı, 10 ribaunt ve 15 asist barajını aşmasına da yol açmıştı.

Bu düello bir başka ilginç istatistiğin ortaya çıkmasının da önünü açtı. 34 yaşındaki LeBron bir maçta 30-10-15 barajını geçen en yaşlı oyuncu olurken, 20 yaşındaki Doncic ise bunu başaran en genç oyuncu olmuştu. Evrenin en iyi iki oyuncusu Dallas’ta birbiriyle mücadele ediyor gibiydi. LeBron, maçtan sonra Doncic’i şu sözlerle övmüştü: “Onun oyununu ve yalnızca kendi için değil, takım arkadaşları için de yarattığı kapasiteyi çok beğeniyorum. Bu benim hep inandığım şeydi ve o bunu çok iyi bir şekilde yapıyor.”

20 yaşında, hâli hazırda süper yıldız

Luka Doncic, çok küçük yaştan itibaren yüksek seviye maçlarda rol almaya başladı. Sloven oyuncu 13 yaşında Real Madrid’e gitmiş, yalnızca üç yıl sonra Euroleague’de ilk kez forma giymişti. Kıtanın en önemli organizasyonu Euroleague’in en değerli oyuncusu seçildikten sonra ödülü alırken 18 yaşına henüz basmıştı. O yaz ülkesi Slovenya ile Avrupa şampiyonu olurken, şampiyonanın en iyi beşine seçilmişti. Ondan beklentiler bir hayli yükselmişti. Ancak geçtiğimiz sezonki NBA kariyeri başlangıcı, bu beklentileri fazlasıyla karşılamaya yetiyordu. NBA’deki ilk sezonunda 21,2 sayı, 7,8 ribaunt ve altı asist ortalamalarıyla mücadele etti Sloven yıldız. Bunun yanı sıra, oynadığı ilk maçtan itibaren Doncic’in Mavericks’in yeni saha içi lideri olduğu açıkça görülmüştü.

Doncic ilk sezonunun ardından yaz döneminde vücudunu geliştirmek adına çok çalıştı. Takım arkadaşı Maxi Cleber, “Kaldırdığı ağırlıkları görünce şaşkına döndüm.” diyerek Doncic’in ne denli güçlendiğinin sinyallerini vermişti. Sloven yıldız yeni sezon öncesi birkaç kilo aldı, ancak gücünü arttırırken tekniğinden bir şeyler eksilmedi. Güçlenmesi sayesinde bu sezon, geçen sezona oranla potaya daha net bir şekilde gidebildiğini görüyoruz. Doncic, 2,01 metrelik boyu ve güçlü vücuduyla artık pota altında da etkili bir oyuncu hâline gelmiş durumda.

Genç oyuncu, modern basketbolda önemli olan tüm faktörlerde belirli bir seviyenin üzerinde: Delicilik, serbest atışlar ve üçlükler. Çok geniş bir yetenek repertuarına sahip gerçek bir süper yıldız Doncic. Henüz 20 yaşında ama bir triple-double makinesi olduğu söylenebilir. Bu yıl oynadığı yedi maçta üç kez triple-double yaptı, bir kez ise bir asistle triple-double’ı kaçırdı. Doncic, bu sezon olmasa da ilerleyen sezonlarda normal sezonu triple-double ortalamalarıyla tamamlayabilir. İlk yedi maç ardından 27 sayı, 10 ribaund ve dokuz asist ortalamalarıyla oynuyor.

Mavericks’in yeni yüzü

Doncic yalnızca bireysel istatistikler yapmıyor, aynı zamanda takımına maç kazandırıyor. Oklahoma City Thunder’ın yeniden yapılanma sürecine girdiği ve son beş yılın finalisti Golden State Warriors’un büyük bir düşüş yaşadığı bu dönemde, Mavericks zorlu Batı Konferansı’nda ilk sekiz sırada yer alıp play-off’a kalabilir. Tüm bunlar olacaksa, takımın saha içi patronu Doncic’in önderliğinde olacak. NBA’deki ilk günlerinden itibaren takımına maç kazandırabilen bir yetenekten bahsediyoruz. 2020’nin şubat ayında All-Star maçında olmaması, tüm NBA takipçileri adına sürpriz olur.

Doncic hâli hazırda ligin en iyi oyuncularından biri konumunda. Onun yaptıklarını yapabilecek oyuncuların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. LeBron'un Avrupalı versiyonu gibi oynadığını söylemek, hiç de iddialı bir yorum olmayacaktır. Bu yıl All-Star olması çok yüksek ihtimal, MVP ödülünün gelmesi de çok uzun yıllar almayabilir.