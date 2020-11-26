Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak
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Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak

26.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:56

Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak Kartalkaya'da kış turizmi hazırlıkları tamamlandı Bolu'nun önemli kış turizm merkezi Kartalkaya'da kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak

Kartalkaya'da kış turizmi hazırlıkları tamamlandı

BOLU - Bolu'nun önemli kış turizm merkezi Kartalkaya'da kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Rusya'dan kayakseverlerin yoğun talepte bulunduğu Kartalkaya'da 15 Aralık'ta sezonu açacak.

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Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sezon hazırlıklarını tamamladı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olan tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi. Kayak sezonunun 15 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da ilk kez pandemi süreci geçirecek olan otelciler, yeni kayak sezonundan geçmiş yıllara gören daha umutlu.

"Gelecek misafirler için hazırız"

Kayak yapmak için Kartalkaya'ya gelecek misafirler için pandemi kurallarına göre hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Halit Ergül, "Kartalkaya'da bütün otelciler hazırlıklarımızı yaptık. Pandemiye göre açık büfelerimizde maske, mesafe, hijyen koşullarına uyacak şekilde. Tecrübemiz zaten var. Gelecek misafirler için hazırız" dedi.

"Misafirlerin yurtdışına gitme şansı kalmadı"

Kartalkaya'da bulunan otellere Rusya'dan ciddi talepler olduğunu söyleyen Ergül, "Bu sene kış turizmi Türkiye'de genelde daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü misafirlerin yurtdışına gitme şansı kalmadı. Yurtdışına gidemeyince mecburen kış turizminde bize rağbet edecekler diye düşünüyorum. Bu sene pandemiye rağmen çok iyi geçeceğinden ümitliyiz. Ona göre de hazırlıklarımızı yaptık. Pistlerdeki yeniden düzenlemelerimiz yapıldı. Biz Kartalkaya'da High Class bir hizmet veriyoruz. Fiyatlarımız da ona göre piyasanın üzerinde. Ama hizmetimiz de çok üzerinde. Avrupa'daya giden kayakçıların belki ilk defa bazıları Avrupa'ya gidemedikleri için bu sene iç turizmde kayak merkezlerine gelecekler. Avrupa'da aradıklarından daha fazlasını bizde bulabilecekler. Bize Rusya'dan ciddi talepler var bu sene. Onları da çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sene erken rezervasyon talepleri de iyi gidiyor. Bütün otelci arkadaşlarımın değerlendirmeleri bu sene normaline göre daha iyi rezervasyon talebiyle karşı karşıyayız. 15 Aralık'ta sezonu açacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak
Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak
Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak
Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak
Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak
Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak
Avrupa'ya gidemeyen kayakçıların adresi Kartalkaya olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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