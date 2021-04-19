Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi ne zaman kurulacak? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?
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Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi ne zaman kurulacak? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi ne zaman kurulacak? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri bir süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi konusunda resmi adım atmaya hazırlanıyor. Peki, Avrupa Süper Ligi ne zaman kurulacak? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi ne zaman kurulacak? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı.

Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek.

-Takımlar iki grupta 10'ar takım

-Her grubun ilk 4'ü çeyrek final

-Her takım grupta 18 maç

AVRUPA SÜPER LİGİ NE ZAMAN KURULACAK?

Proje, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin bir araya gelerek kendi ülke liglerinden çıkıp bu özel ligde oynayacağı bir sistemi kapsıyor. Sky'ın haberine göre bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda. Avrupa'nın 5 büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de 5 takımın yer almasının planlandığı kaydedilen "yeni lig"in, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de konuşuluyor.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri bir süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi konusunda resmi adım atmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın 12 büyük kulübü, yeni Şampiyonlar Ligi sistemi konusunda UEFA ile anlaşmayınca resti çekti. İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham; İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus bu fikre onay verdi.

UEFA VE FIFA SERT UYARDI

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı açık cephe aldı.

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri:

"Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir. FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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