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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te başladı.

BİLECİK (İHA) - Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te başladı. Açılışta gösteri yapan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından koordine edilen, Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ilk gününde büyük ilgi gördü. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen açılışa Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik İl Müdürü Yasin Özdemir ve birçok farklı alanda bulunan sporcular ve antrenörler katıldı. Açılış ilk olarak saygı duruşunda bulunması, akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Açılışta Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcular teker teker hünerlerini sergiledi. 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik kişileri sağlıklı yaşam ile spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, spor, fiziksel aktiviteler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmayı ve bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, "Avrupa Spor Haftası, geleneksel olarak her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve her statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü arttıran ve spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanan önemli bir projedir. 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanacak hafta boyunca 81 ilimizde yaklaşık 250 spor branşında devam edecek olan Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" tüm dünyada yapılacak etkinliklerle spor branşlarının tanıtılması, obeziteyle mücadele, spor ve sağlık turizminin desteklenmesi gibi önemli kazanımlar elde edilerek ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Avrupa Hareketlilik ve Avrupa Spor Haftasını kutlar, katılım sağlayan sporcularımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu

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Haber: Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Bilecik'te renkli görüntülere sebep oldu - Haberler Spor
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