Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
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Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

29.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:43

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takım Türkiye'ye döndü.

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takım Türkiye'ye döndü.

THY'nin tarifeli seferiyle Esenboğa Havalimanı'na gelen Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Soner Başkaya ve sporcuların aileleri karşıladı.

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya havalimanından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dün gece çok özel bir gün yaşadığını söyledi.

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Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın başarısının 3 yılllık bir emek sonucu geldiğini anlatan Kocakaya, "Kızlarımız inşallah önümüzdeki yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidip ülkemizi gururla temsil edecekler. Birçok gencimize ritmik cimnastik öğrettik. Olimpik bir branşta neler yapabildiğimizi, Türk kızlarına şans verildiğinde neler başarabileceklerini görmüş olduk. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah çok daha büyük başarılar olacaktır. Başta Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon yetkililerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Çelen: "Türk cimnastiği tarih yazdı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gelen başarının tarihi olduğunu söyledi.

Ritmik cimnastik gibi finale kalmanın "hayal" gibi görüldüğünü dolayısıyla bunun çok büyük bir başarı olduğunu altını çizen Çelen, "Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'mız 3 çember 2 labut branşında Avrupa şampiyonu oldu. Biz orada olimpiyatlara kota almış 3 ülkeyi geride bırakarak şampiyon olduk. O açıdan çok gururluyuz. Bu başarıda gerçekten çok büyük bir emek var. Bu başarının en büyük mimarları sporcularımız ve aileleridir. Başta sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da 2021 yılının haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası mücadelesini vereceklerini anımsatan Çelen, bu başarını kendilerini daha da motive edeceğini belirtti.

Milli cimnastikçi Duygu Doğan: "Türkiye tarihinde bir ilki başardık, çok mutlu ve gururluyuz"

Takım arkadaşları adına açıklamalarda bulunan milli cimnastikçi Duygu Doğan ise ülkelerinine altın madalya ile geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu başarı için çok çalışıp, emek verdiklerini vurgulayan Duygu, "Türkiye tarihinde bir ilki başardık, çok mutlu ve gururluyuz. Altın madalya alarak ülkemizi gururla temsil ettik. Tarif edilemez bir his bu. Çok çalışmıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımız için ayrıca çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda üç çember + iki labut aletinde 31.150 puan alarak altın madalya kazanmıştı.

Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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