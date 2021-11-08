Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye ile pilot Ali Türkkan yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Almanya'daki Avrupa Ralli Kupası Finali Lausitz Rallye'de "gençler-junior" ve "iki çeker" kategorisinde Türkiye'ye ilk şampiyonluğu kazandırarak, Avrupa'da tarih yazan Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Castrol Ford Team Türkiye'nin 22 yaşındaki pilotu Ali Türkkan, uluslararası arenada "gençler-junior" ve "iki çeker" kategorisinde Türkiye'ye ilk ve tek birinciliği kazandırarak, Avrupa'da Türkiye adına bir kez daha tarih yazdığı söyledi.

Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda "gençler" ve "iki çeker" şampiyonluğunu da Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade ederek, "Ben takımın en genç sporcusu olarak bu başarılara yenilerini eklemekten gerçekten gurur duyuyorum. Almanya gerçekten çok zor bir maratondu. Turnuvaya gitmeden bunun farkındaydık ve gitmeden buna ekip olarak çok iyi hazırlandık. Oraya giderken tek amacımız kupayı almaktı ve ülkemize Avrupa kupasıyla dönmekti. Çok sıkı çalışıp, çok inandık ve ülkemize çok şükür Avrupa kupasıyla döndük." diye konuştu.

Castrol Ford Team Türkiye'nin yöneticisi Serdar Bostancı ise 47 yıldır motor sporları 25 senede ise bu takımı yönettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar büyük başarılara imza attık takım olarak. Avrupa'da ve ülkemizde Ali Türkkan gibi genç pilotlarımızı yetiştirmeyi başardık. Ali önce Balkan şampiyonu, akabinde de zor olan Avrupa kupasını 3. yılında kazanmak beni hem takımım hem de kendi adıma çok gururlandırdı. Hedeflerimize sırasıyla ulaşmak bizleri müthiş derecede gururlandırıyor."

Castrol Ford Team Türkiye pilot koçu Murat Bostancı da Avrupa Ralli Kupası'nı gençler sınıfında Ali Türkkan ile kazandıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını aktararak, "Ben bu kupayı 2015 yılında yaşım ilerlemiş bir pilot olarak kazanmıştım ama şimdi çok genç bir pilot kardeşimiz Ali ile bu kupaya kavuştuk. Bu demek oluyor ki önümüz çok daha açık." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz eylül ayında Sırbistan Rallisi'nde Balkan Gençler Şampiyonluğu unvanını alan Castrol Ford Team Türkiye'nin, Avrupa Ralli Kupası Büyük Finali'nde genç pilotu Ali Türkkan deneyimli co-pilotu Onur Vatansever'in desteği ve muhteşem performansıyla çok zorlu şartlarda gerçekleşen organizasyonda "gençler-junior" ve "iki çeker" sınıfında kupanın sahibi olduklarını belirten Murat Bostancı, şöyle konuştu:

"Pilotumuz Ali Türkkan bu başarısıyla Ford Fiesta Rally4 ile ralli tarihinde Türkiye'ye gençler sınıfında ilk ve tek Avrupa Kupası Şampiyonluğunu kazandırdı. Bu demek oluyor ki önümüz çok daha açık. Bunun sonrasında da Avrupa ve dünya şampiyonlukları neden gelmesin. Hedefimiz Türkiye'de ralli hedefini çok daha ileriye taşımak. Çok daha büyük başarıları ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız inşallah."

Yakınları tarafından çiçeklerle karşılanan takım üyeleri, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından alandan ayrıldı.