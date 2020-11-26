Avrupa Parlamentosu, ABD ile "sınırlı" gümrük vergisi indirimini onayladı
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Avrupa Parlamentosu, ABD ile "sınırlı" gümrük vergisi indirimini onayladı

26.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:30
Avrupa Parlamentosu, ABD ile

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında ıstakoz ve kristal eşya gibi sınırlı sayıda ürünün gümrük vergilerinde indirim sağlanmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında ıstakoz ve kristal eşya gibi sınırlı sayıda ürünün gümrük vergilerinde indirim sağlanmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB ve ABD arasında sınırlı sayıdaki ürüne uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak ticaret anlaşması 638 "Evet", 45 "Hayır" ve 11 "Çekimser" oyla kabul edildi.

Anlaşmaya göre, AB, ABD'den ithal edilen canlı ve dondurulmuş ıstakozlardaki gümrük vergilerini 5 yıl için kaldıracak.

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ABD ise AB'den ithal ettiği hazır yemekler, kristal cam eşyalar ve çakmak gibi ürünlerdeki gümrük vergilerini azaltacak.

Söz konusu gümrük verileri indirim anlaşması taraflar arasında yıllık yaklaşık 168 milyon avroluk ürünleri kapsamasına rağmen uzlaşı sembolik anlam taşıyor.

Bunun, AB ve ABD arasında 20 yıldan uzun süredir yapılan ilk gümrük vergileri indirimi anlaşması olması dikkati çekiyor.

Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte AB ve ABD arasındaki ticari ilişkiler gergin bir sürece girmişti.

Taraflar arasında başta çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulanması ve havacılık sektörüne sağlanan desteklemeler başta olmak üzere çeşitli ticari konularda uzlaşmazlıklar bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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