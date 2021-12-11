Avrupa maçında Marcao'ya hayran kaldılar! Minimum 25 milyon euro

Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G.Saray'ın stoperi Marcao, 7.5'lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu.

PEDRO ÖVGÜ YAĞDIRDI

Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın gol silahı Ciro İmmobile'ye ilk maçta olduğu gibi Roma'daki karşılaşmada da nefes aldırmayan Marcao'ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı. Lazio'nun yıldızı Pedro, "Marcao gerçekten oynadığım rakipler arasında en sert ve gaddar stoperlerden diyebilirim. Maç sonu tebrik ettim. Elit bir stoper" yorumunu yaptı.

NAPOLİ'YE RET

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'nin, Marcao için yaptığı teklif reddedilmişti. Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Roma da devre arasını beklerken Napoli'nin ise teklifini yükselteceği öğrenildi.

FİYAT 25'E ÇIKTI

Napoli'nin 20 milyon euro seviyelerine çıkabileceği aktarıldı. Aslan ise pazarlığı 25 milyon eurodan açacak. Cim-Bom, Avrupa Ligi kupasını hedeflediği sezonda Marcao'yu kaybetmek istemiyor.

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