Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi

BBC - Haberler | Dünya
Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında Ursula von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında Ursula von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekti.

Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı, von der Leyen'in buna "Ehm" diyerek tepki gösterdiği ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü.

Daha sonra Leyen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılıklı koltuklara oturduğu kameralara yansımıştı.

Ancak von der Leyen'in Michel ile protokol açısından eşit pozisyonda olmasına rağmen, liderlerden uzakta oturması tepki çekti.

Bu gelişmelerin üzerine Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer, von der Leyen'e Michel ile aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak von der Leyen'in şaşırdığını aktardı.

Mamer, von der Leyen için, "Bu meseleleri önemsemekte ve doğru bir tavırla karşılanması gerektiğini düşünmektedir, ancak bunun böyle olmadığı açıkça görülmektedir" dedi.

Diğer yandan bu gelişmenin AB ve Türkiye ile ilişkilerin hassas bir dönemde geldiğine de dikkat çekildi.

Ayrıca Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle kadın haklarının gündemde olduğu bir süreçte yaşanması da ayrıca eleştirildi.

Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi AB'li liderler tarafından eleştirilmişti.

Von der Leyen görüşmeden önce Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden ötürü endişeli olduğunu söylemişti.

Sözcü Mamer ise yaptığı açıklamada yaşanan bu son gelişmenin ardından von der Leyen'in bu konuyla ilgili görüşünün daha da keskinleştiğini söyledi.

'Tam bir diplomatik fiyasko'

Amerikan Washington Post gazetesi, "Türkiye'nin lideri iki AB başkanıyla bir araya geldi. Aralarındaki kadına sandalye verilmedi" başlığını kullandı.

Bu anları Twitter hesabından paylaşan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky de paylaşıma, "Ehm, 'AB-Türkiye ilişkileri böyle olmamalı' için yeni bir terim" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı üyesi Sophie in 't Veld ise Erdoğan'ın geçmişteki fotoğraflarını paylaşarak, "Bu bir tesadüf değildi, kasıtlıydı" yorumunda bulundu.

Hollandalı vekil, Michel'in bu konuda sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu'nda Sosyalist ve Demokratların sözcüsü Iratxe García Pérez de, "Önce İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyorlar ve şimdi de Avrupa Komisyonu Başkanı'nı resmi bir ziyarette koltuksuz bırakıyorlar. Utanç verici" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun eski üyelerinden Violeta Bulc ise "Tam bir diplomatik fiyasko" paylaşımını yaptı.

BBC

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:38:18. #1.15#
title