Avrupa İkincisi olan İAÜ Voleybol Kadın Takımı İstanbul'a geldi

POLONYA'NIN Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Voleybol Kadın Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı, THY'nin tarifeli seferiyle Varşova'dan 14.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafile başkanı olarak yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ile birlikte gelen başarılı voleybolcuları, havalimanında İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Çakıt ile üniversitenin diğer sporcuları tarafından çiçeklerle karşıladı.

Finalde İtalya'nın Bologna Üniversitesine kaybederek Avrupa ikincisi olan sporcular, terminalde ikincilik kupasıyla birlikte gazetecilere görüntü verdi.

"ÜNİVERSİTEMİZ VE BİZİM İÇİN GÜZEL BİR NETİCE"

İAÜ Voleybol Kadın Takımı Antrenörü Zafer Atay, yaptığı açıklamada "Bu ekip ile altı yıldır beraber bugünler için çalıştık. Bundan evvel de final turları oynamıştık. Bu yılı ikinci kapattık. İnşallah önümüzdeki sezonlardan birinde final oynayıp birinciliği elde etmek istiyoruz. Ama bu da üniversitemiz ve bizim için güzel bir neticedir" dedi.

Takım kaptanı Müge Örencik ise "Turnuva dönemi çok yoğun geçti. Hemen hemen tüm ülkelerle oynadık. Rakibimiz İtalya oldu. İlk maçta onları yenmiştik. İkinci maça onlar daha çalışmış halde geldiler ve maalesef biz de şampiyonluk isterdik. Ama Avrupa ikinciliği ile geri döndük. Umarım bu derece ile üniversitemizi gururlandırmışızdır" ifadelerini kullandı.

Merve Çepni, Elif Merve Kapıkıran, Yasemin Özel, Müge Örencik, Melisa Memiş, Tuğba Şenoğlu, Buket Yılmaz, Sıla Çalışkan, Melike Nezihe Çadır, Gökçe Çiçek Aksoylu ve Marijeta Runjic'ten oluşan İAÜ Voleybol Kadın Takımı, yarı finalde Almanya'nın Munster Üniversitesi'ne şans vermeden 3-0 yenerek finale çıktı. Finalde İtalya'nın Bologna Üniversitesi ile karşılaşan filenin perileri üstün başladığı maçı 3-1 kaybederek Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldu.



Kaynak: DHA