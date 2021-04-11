Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Melike Günal, koparmada 108 kilogram ile bronz, silkmede 135 kilogramda bronz olmak üzere toplamda 243 kilogram ile Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Melike Günal, koparmada 108 kilogram ile bronz, silkmede 135 kilogramda bronz olmak üzere toplamda 243 kilogram ile Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar kategorisi +87 kiloda Türkiye'yi temsil eden Melike Günal, koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 243 ile Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nı milliler 4 altın, 2 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlıların kazandığı madalyalar şu şekilde:

72 kilo Daniyar Ismailov 2 altın

67 kilo Muhammet Furkan Özbek 1 bronz 2 altın

61 kilo Berfin Altun 1 bronz

+87 kilo Melike Günal 3 bronz

81 kilo Rabia Kaya 1 bronz

55 kilo Sümeyye Kentli 1 bronz

55 kilo Muammer Şahin 1 gümüş

61 Kilo Ferdi Hardal 1 bronz

45 kilo Melisa Güneş, 1 gümüş 2 bronz

49 kilo Şaziye Erdoğan 1 bronz(

İHA)

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Cem Yılmaz Burak Deniz
Spor Muslera Cenk Tosun Necip Uysal Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 20:22:26. #1.16#
title