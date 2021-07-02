Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye kadınlarda takım halinde 3. oldu
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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye kadınlarda takım halinde 3. oldu

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye kadınlarda takım halinde 3. oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan Türkiye, takım halinde Ukrayna ve Rusya'nın ardından Avrupa üçüncüsü oldu.

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan Türkiye, takım halinde Ukrayna ve Rusya'nın ardından Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada kadınlarda 230 puan toplayan Ukrayna birinciliği, 155 puan toplayan Rusya ikinciliği, 110 puan toplayan Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dün milli güreşçi Melisa Sarıtaç altın, Zehra Demirhan ve Melda Dernekçi ise bronz madalya kazanmıştı.

Bugün de Tokat Turhal Spor Kulübü sporcusu 72 kiloda Nazar Batır, Romanyalı ve Azerbaycanlı rakiplerini tuşla yendikten sonra ev sahibi Almanya'dan Jennifer Roesler'i de üstün bir müsabaka sonrasında 10-3 yenerek bronz madalya kazandı.

53 kiloda Emine Çakmak, Fransız ve Polonyalı rakiplerini tuşla yendi, repesajdan gelen Moldovalı Mihaela Samoil'e yenilince 5. oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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