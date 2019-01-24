Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararlarının etkisiyle günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artarak 355,78 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 artarak 4.871,96 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,85 değer kazanarak 19.564,48 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,53'lik artışla 11,130,18 puandan kapandı.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,35'lik azalışla 6.818,95 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,57'lik düşüşle 1,1315 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA